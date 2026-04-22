福建悍女停车纠纷又掴又踢 保安秒「兜巴星」还击响彻全场︱有片

福建22日有影片显示，有保安员与女司机疑因泊车问题发生争执，女方落车即一脚踢向保安和掴对方巴掌，男保安员忍无可忍，反手一巴掌掴向女司机，发出「啪」声巨响，影片在网上疯传，警方指已就事件立案调查。

网民：明显正当防卫

影片所见，有女司机驾驶一辆灰色汽车，疑因停泊问题，与站在车头的穿绿色制服男保安口角，女司机突关上车门上前一脚便踢向男保安腿部，然后再迫前多打对方一巴。

相关新闻：亚航MMA｜3悍女不满被指太嘈攻击男客 警方通报：3人行拘2人罚款｜有片

男保安遇袭后，即举起右手，扭腰一掌掴向女方左脸，力道之大发出「啪」声巨响，女子眼镜也险被打至飞脱，却不敢再还手。

中国新闻周刊22日报道，于权威部门了解到，事件发生于福建三明市永安市，「永安市公安部门介入已经立案，正在处理」。

网民纷纷为保安打气，「这明显是正当防卫」、「必须还保安一个清白」、「严惩先打人者」、「幸亏她先踢了一脚，不然保安没动手理由」、「必须立案啊，不然叔叔的精神损失费谁来承担」、「法不能向不法低头，不能按性别判断是非」、「估计算互殴，这大比兜声音真脆」、「扇得好」。