Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

福建悍女停车纠纷又掴又踢 保安秒「兜巴星」还击响彻全场︱有片

两岸热话
更新时间：19:00 2026-04-22 HKT
发布时间：19:00 2026-04-22 HKT

福建22日有影片显示，有保安员与女司机疑因泊车问题发生争执，女方落车即一脚踢向保安和掴对方巴掌，男保安员忍无可忍，反手一巴掌掴向女司机，发出「啪」声巨响，影片在网上疯传，警方指已就事件立案调查。

网民：明显正当防卫

影片所见，有女司机驾驶一辆灰色汽车，疑因停泊问题，与站在车头的穿绿色制服男保安口角，女司机突关上车门上前一脚便踢向男保安腿部，然后再迫前多打对方一巴。

相关新闻：亚航MMA｜3悍女不满被指太嘈攻击男客 警方通报：3人行拘2人罚款｜有片

男保安遇袭后，即举起右手，扭腰一掌掴向女方左脸，力道之大发出「啪」声巨响，女子眼镜也险被打至飞脱，却不敢再还手。

中国新闻周刊22日报道，于权威部门了解到，事件发生于福建三明市永安市，「永安市公安部门介入已经立案，正在处理」。

网民纷纷为保安打气，「这明显是正当防卫」、「必须还保安一个清白」、「严惩先打人者」、「幸亏她先踢了一脚，不然保安没动手理由」、「必须立案啊，不然叔叔的精神损失费谁来承担」、「法不能向不法低头，不能按性别判断是非」、「估计算互殴，这大比兜声音真脆」、「扇得好」。

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明设灵丨李家鼎与李泳豪致花圈「闹双胞」 新抱署名花圈被放后楼梯？ 豪仔证心意被李泳汉丢弃
01:37
施明设灵丨李家鼎与李泳豪致花圈「闹双胞」 新抱署名花圈被放后楼梯？ 豪仔证心意被李泳汉丢弃
影视圈
5小时前
施明设灵丨李家鼎再暴瘦 与儿子李泳豪、Agnes到场 新抱被于灵堂外遭阻拦
施明设灵丨李家鼎再暴瘦 与儿子李泳豪、Agnes到场 新抱被于灵堂外遭阻拦
影视圈
4小时前
90后少女弃银行工创业卖Pokémon卡！家人由不支持变「入坑」 营业额最高达7位数︰我赌啱咗
90后少女弃银行工创业卖Pokémon卡！家人由不支持变「入坑」 营业额最高达7位数︰我赌啱咗
时尚购物
9小时前
施明设灵丨施明表妹黄宇诗亲自护送李泳豪老婆离场 Agnes被拒门外鞠躬送别奶奶
施明设灵丨施明表妹黄宇诗亲自护送李泳豪老婆离场 Agnes被拒门外鞠躬送别奶奶
影视圈
3小时前
女会计经理亏空公款近6350万元 认7盗窃罪判囚8年 赃款全用于租楼旅行医药费 官斥有预谋犯案
02:06
女会计经理亏空公款近6350万元 认7盗窃罪判囚8年 赃款全用于租楼旅行医药费 官斥有预谋犯案
社会
6小时前
施明设灵丨李泳汉与妻儿现身 家族决裂后首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到场
01:37
施明设灵丨李泳汉与妻儿现身 家族决裂后首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到场
影视圈
5小时前
造假？67岁阿伯晒小学毕业证书 网民踢爆「世纪级穿崩位」 事主现身释疑结局神反转｜Juicy叮
造假？67岁阿伯晒小学毕业证书 网民踢爆「世纪级穿崩位」 事主现身释疑结局神反转｜Juicy叮
时事热话
6小时前
六合彩2.28亿金多宝｜网传「刀仔锯大树」秘技一文睇 3种「懒人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜网传「刀仔锯大树」秘技一文睇 3种「懒人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
时事热话
9小时前
施明设灵丨妹夫邓梓峰等艺人到场致哀 钟志光爆灵堂内李家鼎三父子互动细节 鼎爷于场外手震食杯面
施明设灵丨妹夫邓梓峰等艺人到场致哀 钟志光爆灵堂内李家鼎三父子互动细节 鼎爷于场外手震食杯面
影视圈
25分钟前
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
01:43
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
影视圈
18小时前