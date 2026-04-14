台湾29岁醉娃车厢喊「要陪睡」 非礼「的哥」下体被揭为惯犯

台湾新北市有29岁女子，唱K饮醉酒后乘的士期间，多次喊「要陪睡」及手伸入司机内裤猥亵。受辱司机哑忍至目的地报警。经查，涉案女子原来有前科，检方决定起诉对方。

出言挑逗可以陪睡

中时新闻报道，29岁黄姓女子去年11月29日清晨5时许，与苏姓友人于汐止某KTV饮酒后，搭乘的士返回台北南港区住处。

坐在司机后方的黄女，途中不断出言挑逗，向司机表示可以「陪他睡觉」，又多次伸手隔著裤子触碰男运将的生殖器，司机屡以手拨开黄女及明确表达拒绝。

黄女变本加厉，将手强行伸入司机内裤抚摸生殖器。司机为驾驶安全，忍耐至抵达目的地后报警。

黄女到案后坦承确实在该时间与地点触碰并抚摸男司机生殖器，但她否认强制猥亵。黄女辩称：「没有印象运将有挡我的手，当下觉得是在开玩笑，且后来运将皮带有解开，可能司机当下反应让我觉得不是在挣扎。」

检方不采信其说词，此外，检方调查发现，黄女过去亦曾被指涉及类似骚扰事件。有精油馆员工证称曾遭其不当触碰，显示其对他人身体界线缺乏尊重。综合相关事证，检方认为已具备犯罪事实，依法提起公诉。