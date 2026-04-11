郑丽文访陆︱参观故宫与游客挥手：若国民党重返执政一定恢复两岸故宫交流

国民党主席郑丽文（12日）今日继续访陆行程。今天中午，她及访问团在北京饭店顶层十八楼会见厅，会见北京市委书记尹力。下午，郑丽文一行到故宫博物院参观，这与2024年马英九访问时规格一致。参访期间，有游客高喊「两岸一家亲」。



会见北京市委书记尹力时，郑丽文提出三大期待，包括全面深化两党党史文物交流、全力推广两岸文旅合作，以及加强科技产业与城市治理经验交流，「国民党重新执政后，一定要快速恢复两岸故宫的密切交流」。尹力则强调「两岸同胞同为中华民族」，应继承孙中山先生精神，为民族振兴与国家统一继续奋斗。

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郑丽文先感谢北京对在京台商台胞的长期照顾，并表示这两天「留下了印象深刻、永生难忘的记忆」。她指出，昨日已圆满完成重要会见，「把和平的讯息清楚传达到了全世界」，在当今国际局势下，「对全世界来讲都应该是值得祝福跟高兴的好消息，已经太久没听到好消息了。」

郑丽文同时又提出三大期待：



第一，希望两党之间关于党史的档案跟文物交流能够全面深化推动，尤其是与各大学研究机构的文史与学术交流。她说：「作为大陆的首善之区，也是重点大学研究机关的所在地，我们也希望能够对两岸关系重要的史料保存跟交流，譬如说对日抗战、台湾光复等等相关的，都能够来做一个更多的交流与合作。」



她也呼吁北京市乃至大陆各大学持续扩大对台湾学生与青年的招生，并举例自己亲表妹来北京念书后在上海工作，团员李德维的儿子去年刚到北大读书，「希望未来能够有更多相关的互动跟交流」；



第二，全力推广两岸文旅交流，弘扬中华文化。郑丽文站在北京饭店顶层鸟瞰紫禁城，感叹「绽放出来的历史、文化、美学各方面的底蕴，是每一个人都应该要去珍惜的」。她细数故宫、长城、颐和园、天坛、恭王府等景点，强调「北京一直都是台湾人旅游的首选」。



但她也无奈表示，去年两岸故宫百年院庆「因为众所周知的理由没有办法联手共同举办相关活动，我们觉得相当遗憾」，不过她随即说：「没有关系，国民党很快就会重新执政了，重新执政之后，一定要快速的恢复两岸故宫的密切交流。」



第三，加强科技产业跟城市治理经验交流合作。郑丽文称赞清华附中的AI教育及中关村的卓越成就，并特别提到「久闻尹书记在公共事务方面有非常丰富的学术跟实务上的专业经验」，期待未来能加大力度推动相关合作，「相信也有我们可以学习的地方」。

