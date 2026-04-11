习郑会︱午宴品尝闽菜鸡汤海蚌 尼克逊访华同款
更新时间：09:05 2026-04-11 HKT
发布时间：09:05 2026-04-11 HKT
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中共总书记习近平10日上午在北京会见国民党主席郑丽文率领的访问团。郑丽文当日下午在记者会上，介绍了当天午宴的相关情况与交流细节。
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她形容午宴「非常温馨」，「首先印象比较深刻的是第一道菜，因为习近平总书记特别介绍说这是一道福建菜，而这道菜与当年宴请尼克逊总统时的国宴菜一样。这道菜就是鸡汤海蚌，非常特别。」
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郑丽文还提到，习近平总书记在午宴过程中十分贴心，对代表团成员表达关心，并特别提到国民党前主席连战与马英九。她转述称，习近平希望代表团「代为向连前主席及马前主席致意问好」。
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