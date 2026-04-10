习郑会︱ 习近平提两岸发展4意见 倡国共齐创统一美好未来

中共总书记习近平今日早上于北京人民大会堂会见到大陆访问的国民党主席郑丽文。二人甫见面，身穿紫蓝色套装的郑丽文与习近平握手长达14秒。



习近平表示，两岸同胞走在一起大潮流不变，盼在九二共识、反对台独的基础之下，愿和国民党在内的各界人士加强互动，把两岸关系未来牢牢掌握在中国人自己手中。

习近平：「台独」是破坏台海和平罪魁祸首

习近平今日与郑丽文会面，为10年来国共领导人首次见面。新华社

习近平今日与郑丽文会面，为10年来国共领导人首次见面。新华社

习近平今日与郑丽文会面，为10年来国共领导人首次见面。新华社

习近平表示，只要有话好好说、有事多商量，就没有化解不了的矛盾分歧。即使社会制度不同，不是搞分裂的借口。他更强调，「台独」是破坏台海和平的罪魁祸首，故决不姑息、决不容忍。「两岸同胞都是中国人」，两岸同胞同属中华民族，铸就了国土不可分、国家不可乱、民族不可散，文明不可断的共同信念，两岸同胞走亲走进走到一起的大潮流不会改变，这是历史必然，「我们对此充满信心」。

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对于两岸关系发展，习近平提出4点意见。

第一，坚持以正确认同促进心灵契合。两岸同胞同根同源、同文同种、血脉相连，是休戚与共的命运共同体。一家人相处，只要有话好好说、有事多商量，就没有化解不了的矛盾分歧。社会制度不同，不是搞分裂的借口。国共两党、两岸同胞要站稳民族立场，传承弘扬中华文化，坚定对中华民族、中华文化、伟大祖国的认同，增强做堂堂正正中国人的志气骨气底气。

第二，坚持以和平发展守护共同家园。大陆和台湾同属一个中国，中国是中华民族的共同家园。两岸同胞要守护好、建设好这个共同家园，根本在于坚持「九二共识」、反对「台独」，核心是认同两岸同属一个中国。家和万事兴。只要是有利于两岸关系和平发展的主张我们都欢迎，只要是有利于两岸关系和平发展的事我们都会尽力去做。「台独」是破坏台海和平的罪魁祸首，我们决不姑息、决不容忍。国共两党、两岸同胞要坚持民族大义，反对「台独」分裂和外来干涉，推动两岸关系和平发展，坚定守护中华民族共同家园。

第三，坚持以交流融合增进民生福祉。发展两岸关系的目标，是要让两岸同胞过上更美好的生活。我们将继续秉持两岸一家亲理念，积极为台湾同胞办实事、做好事、解难事。祖国大陆山河壮美、市场广阔，欢迎台湾同胞常回家看看，欢迎台湾青年来大陆交流发展，欢迎台湾农渔产品、优质商品进入大陆千家万户。国共两党、两岸同胞要共同扩大两岸交流交往交融，增进两岸同胞亲情福祉。

第四，坚持以团结奋斗实现中华民族伟大复兴。今年是孙中山先生诞辰160周年，振兴中华、国家统一是他的毕生追求。今天我们已经成功走出一条中国式现代化道路，中华民族伟大复兴势不可挡。我们坚信，会有越来越多台湾同胞正确认识大陆社会制度和发展道路，深刻认识到台湾的发展前途在于强大祖国、台湾同胞的利益福祉系于中华民族伟大复兴。今年是大陆「十五五」开局之年，我们愿同广大台湾同胞共享发展机遇和成果、共同壮大中华民族经济。国共两党要巩固政治互信，保持良性互动，团结两岸同胞，携手共创祖国统一、民族复兴的美好未来。

郑丽文也指出，两岸要超越政治对抗，愿台海不再成为潜在冲突的区域，也不会是外力介入的棋盘。郑丽文表示，未来盼国共两党积极推动两岸和平制度化，在九二共识、反对台独基础上进行制度性对话、建立合作机制，从根本做起。



习郑谈话结束后，双方进入闭门会议。



