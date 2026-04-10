习郑会︱二人握手14秒 习近平：两岸未来掌握在中国人自己手中

中共总书记习近平今日早上于北京人民大会堂会见到大陆访问的国民党主席郑丽文。二人甫见面，身穿紫蓝色套装的郑丽文与习近平握手长达14秒。



习近平表示，两岸同胞走在一起大潮流不变，盼在九二共识、反对台独的基础之下，愿和国民党在内的各界人士加强互动，把两岸关系未来牢牢掌握在中国人自己手中。

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郑丽文也指出，两岸要超越政治对抗，愿台海不再成为潜在冲突的区域，也不会是外力介入的棋盘。郑丽文表示，未来盼国共两党积极推动两岸和平制度化，在九二共识、反对台独基础上进行制度性对话、建立合作机制，从根本做起。



习郑谈话结束后，双方进入闭门会议。