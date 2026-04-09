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台湾20岁眼镜男豆浆店除裤自慰 网民：吊带衫老板娘太辣︱有片

两岸热话
更新时间：18:16 2026-04-09 HKT
发布时间：18:16 2026-04-09 HKT

台湾新北市有知名豆浆店，日前出现一名年约20岁眼镜男，在老板娘送餐后，竟然在店内除去裤子当众自慰。网民纷纷议论，指老板娘样貎衣著「太辣」令青年情不自禁。

见有CCTV始「罢手」

据FB专页「爱新庄我是新庄人」一段闭路电视影片，显示日前有约20岁的男学生，到新北市新庄区一间知名的豆浆店用餐。

吊带衫女送餐后，20岁男学生即除裤自慰。FB:爱新庄我是新庄人
吊带衫女送餐后，20岁男学生即除裤自慰。FB:爱新庄我是新庄人
吊带衫女送餐后，20岁男学生即除裤自慰。FB:爱新庄我是新庄人
吊带衫女送餐后，20岁男学生即除裤自慰。FB:爱新庄我是新庄人
吊带衫女送餐后，20岁男学生即除裤自慰。FB:爱新庄我是新庄人
吊带衫女送餐后，20岁男学生即除裤自慰。FB:爱新庄我是新庄人

当穿吊带衫的疑似老板娘送餐时，男学生在与老板娘打个照面，待对方转身离开后，便脱去裤子，光著屁股在餐桌旁自慰，过程约15秒，男生在发现店内有CCTV后才「罢手」。

事件引起网络热议，大量网民斥涉事男子「看到监视器还知道要穿裤子」、「大冒险输多大呀」、「老板娘太辣？」、「太恶心了！」呼吁店家报警。

当地警方9日接报完成笔录后，根据闭路电视，迅即锁定疑人，半日内便将涉案李姓男学生拘捕，以妨害风化罪嫌，移送新北地方检察署侦办。

 

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