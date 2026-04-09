G.E.M.邓紫棋︱上海16岁瘫女错买演唱会飞拒退 低保父叹难承受失整月生活费

上海的欧阳先生近日向内地传媒求助称，自己16岁的女儿欣欣因车祸瘫痪在床，且存在认知障碍，因一时「手误」在内地「摩天轮」票务平台上购买了一张4月9日香港歌手邓紫棋的台北站演唱会门票，自己发现后马上申请退票，结果平台却称售出不退。欧阳先生坦言：「我们本来就是低保家庭生活困难，女儿也根本无法去听演唱会，这笔开支实在是让我们难以承受。」

车祸致瘫仅两指可郁

根据公开资料，通过「摩天轮」平台购买当日邓紫棋台北站演唱会，票价拆合人民币由最低档约362元至最高档1481元不等。

邓紫棋正在世界举行巡回演唱会。邓紫棋IG

上海新闻晨报引述欧阳先生表示，因为4年前的一车祸，女儿欣欣昏迷近3个月才有了意识。但醒来后的欣欣已无法说话，四肢瘫痪。后经司法鉴定，认定为肢体一级和精神二级残疾，护理依赖程度为完全护理依赖。



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欧阳先生表示，平时女儿卧床在家，仅有两只小拇指可以动弹，他给女儿准备了一个平板电脑用作消遣，女儿的简单交流也靠在平板电脑上打字。「我们本来就是低保家庭生活困难，女儿也根本无法去听演唱会，这笔开支实在是让我们难以承受。」

《新闻晨报》在提供了相关订单号、证件信息后，「摩天轮」客服人员表示已经记录在案，将向上汇报，后续会进行反馈。但截至发稿，尚未收到回复。经查询，平台显示该场次演唱会门票仍处于「热卖中」，页面退票规则显示为「不支持退」，点击「服务说明」后弹出一行小字：「由于文体演出的特殊性，本产品不支持退票，敬请谅解。」