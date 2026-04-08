郑丽文访陆︱中山陵致词数度哽咽 「希望为所有人种下和平种子」

国民党主席郑丽文访问大陆，其今日（8日）行程是前往南京中山陵谒陵。外界一直关注其在大陆的言行。郑丽文今日在祭文开头便提到「民国115年」，又称「宝岛神州」；会后致词时提到孙中山创建「中华民国」，此外，特别提到了228事件、白色恐怖，是国共内斗阴影造成，而两岸之间难以愈合的伤口则是日本帝国主义所致。

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郑丽文致词时提到孙中山先生逝世，台湾人当时还受日本殖民，身份尴尬、处境艰难，没有办法像在大陆的中国国民，可以直接宣泄对中山先生去世的悲惨之情。台湾人在日本人的箝制和打压之下，仍旧盛况空前地举办了各项追悼会，但是吊歌跟吊词都遭到了日本当局的禁止和检查。对于这段过去，郑丽文数度哽咽。

台湾人无法直接表达孙中山去世悲痛

郑丽文提到，孙中山先生死后，蒋渭水仿效中国国民党的组织，在1927年组成了「台湾民众党」，以孙文主义、三民主义为本，写成了党纲，完成了台湾民族解放的论述跟行动纲领。

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郑丽文指出，国共内斗的阴影，不但在台湾内部发动清乡跟白色恐怖，台湾历经长达38年的戒严，时至今日两岸之间仍旧因为130年前甲午战争，被日本帝国主义大刀砍破的伤口至今无法愈合。

两岸伤口源于日本帝国主义

郑丽文认为，中国的灾难从来不仅来自外部帝国主义势力，还有很多源自内部矛盾分歧导致的自相残杀，真正受苦遭殃的永远是无辜百姓底层人民。

郑丽文表示，她向孙中山报告，根据三民主义，国民党成功建设台澎金马成为民主、自由、法治、均富美好社会，同样在大陆也见证大陆进步建设，超乎所有人期待与想像。

郑丽文希望种下和平的种子，孙中山生前爱好自然鼓励植树，据她了解，中共总书记习近平也非常重视生态保育，提倡植树，希望今天为两岸中国人，也为所有人类，种下和平的种子。

郑丽文最后指出，革命尚未成功，同志仍须努力，孙文天下为公核心价值是平等包容团结，共同致力促成两岸和解团结，创造区域繁荣与和平，承继孙中山革命精神，博爱胸怀，大同理想。