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郑丽文访陆︱学者：「和平牌」发酵 有利国民党年底选举

两岸热话
更新时间：09:14 2026-04-07 HKT
发布时间：09:14 2026-04-07 HKT

今年底台湾将举行「九合一」地方选举，台湾文化大学广告系教授钮则勋分析，郑丽文若能借此次访陆强化两岸互动，带回对台有利的资源，让「和平牌」发酵，确实是反转选战的机会，不仅能攻破绿营「抗中牌」，更有机会诉求中间选民。

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钮则勋说，郑丽文此访除了能缓和两岸关系外，也能重拾蓝军有能力处理两岸关系的手感，唤起民众对蓝军比绿营更能维护与缓解两岸关系的印记，这就是「和平牌」的建构。

钮则勋指，反观绿营，现今虽然一堆酸言酸语，甚至看衰郑丽文此行，但这些酸葡萄的论述仍无法掩饰其心中的焦虑。毕竟他们很清楚，若「抗中牌」破功，在绿营政绩不明显的情况下，冲击年底选举事小，蓝军2028年大选兵临城下，便是绿军不可承受之重。

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台湾彰师大公共事务与公民教育系副教授李其泽表示，郑丽文此访不仅是例行政党交流，而是为长期僵滞的两岸关系打开难得的政治窗口。若国共能恢复高层对话，至少显示两岸仍存在非对抗、可对话的空间，对区域稳定具一定贡献。

他指出，此行若顺利推进，也代表国民党在两岸事务上仍具沟通能力与政治信用，关键不在于一次会面能解决问题，而在于能否建立「先交流、再累积、后突破」的互动模式，逐步重建两岸最低限度的政治互动秩序。

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