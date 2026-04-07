郑丽文访陆︱料周五见习近平 国共10年来最高层会晤称「成果一定超预期」

应中共总书记习近平邀请，国民党主席郑丽文今日将从台北飞往上海，展开江苏、上海、北京为期6天的大陆之行，预计周五在北京会晤习近平，将是近10年来国共最高层级会面。郑丽文表示，此行将以巩固两岸和平为目的，她有把握北京会释出重大的善意与诚意，成果一定超乎大家的期待。郑丽文登陆前夕，国民党昨日再发宣传短片，强调「不要战争，只要和平」。

根据大陆方面早前公布，郑丽文4月7日至12日访问江苏、上海、北京。这是她去年11月接任国民党主席后首次访问大陆。据悉，郑丽文一行今日上午将在台北松山机场发表讲话，11点半搭乘上海航空FM852班次，预定下午1点半抵达上海虹桥机场。

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基于郑丽文此次登陆，是由中共中央台办主任宋涛「受权宣布」，因此很大机会由宋涛在上海接机。这也符合过往几任国民党主席访陆的惯常规格。

明日赴南京中山陵

据台湾《联合报》报道，郑丽文抵达上海后，随即前往南京，并于8日赴中山陵谒陵，再返回上海参访与出席活动，预计在周四下午转往北京，可望在周五与习近平会面。这也是继2016年11月时任国民党主席洪秀柱的「习洪会」后，国共在任领导人再次会晤。

按照惯例，访陆期间，郑丽文除了会见宋涛等涉台高层外，也会获到访的省市「一把手」接待，包括中共政治局委员兼上海市委书记陈吉宁、江苏省委书记信长星、政治局委员兼北京市委书记尹力。

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出发前夕，郑丽文表示，就任国民党主席以来接见了许多外宾、学者与外媒，深刻感受到他们对台海开战的担忧，甚至认为「会比俄乌战争还严重」，台海出现和平讯号是好事，大家用和平的红利，共同缔造繁荣美好的未来，这是国民党要带给全世界的重要讯息。她说，此行有把握北京会释出重大的善意与诚意，成果一定超乎大家期待。

绿营连番「抹红」「抹黑」

国民党昨日再发宣传短片，强调「不要战争，只要和平」，称「为了让每一个所爱，都能在未来的日子里，继续享受这份岁月静好的台湾。这一次，让我们为了和平站出来」。

连日来，绿营对郑丽文访陆连番「抹红」「抹黑」。民进党立委王定宇说，若郑丽文见了习近平，没有谈及大陆对台的外交打压及军事威胁，将让这场会晤沦为统战戏码。台湾基进党则指郑「配合中国（大陆）谈和平，台湾主权全舍弃」。



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