郑丽文访陆︱连胜文吁慎言 免被绿营抹红

郑丽文即将启程访陆，并很可能与中共总书记习近平会晤。国民党前副主席连胜文昨日分享其父连战2005年的「破冰之旅」经验，称现在两岸情况远比21年前严峻，呼吁郑丽文一行谨言慎行，以免被民进党的「媒体鹰犬」及「网路打手」断章取义抹黑、抹红。



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连战禁绝幕僚即兴发言

2005年4月底，时任国民党主席连战访问大陆，同中共总书记胡锦涛会面，为国共逾半世纪破冰。虽然国民党当时已成在野党，但此访为此后两岸关系开启约10年的蜜月期。当时连胜文也随父访陆，而郑丽文是当时的随团发言人。

连胜文昨在脸书忆述，当年的行程相当低调，连战当时严格要求幕僚「绝不可擅自对外发言」，甚至减少与媒体闲聊，以免被当时执政的民进党抓到把柄进行「抹红」攻击，连战访陆期间几乎没有即兴发言。

连胜文说，现在两岸的情况远比2005年更加严峻，互信被破坏殆尽，两岸民间特别是社群媒体上，也出现了许多不理性甚至充满恶意的言论。因此在面对大陆媒体发言时，有些说法或许会在大陆得到称许，但却非常有可能被台湾当权者的媒体鹰犬及网路打手断章取义、扭曲，用来抹黑、抹红个人及国民党。