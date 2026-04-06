Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郑丽文访陆︱连胜文吁慎言 免被绿营抹红

两岸热话
更新时间：08:56 2026-04-06 HKT
发布时间：08:56 2026-04-06 HKT

郑丽文即将启程访陆，并很可能与中共总书记习近平会晤。国民党前副主席连胜文昨日分享其父连战2005年的「破冰之旅」经验，称现在两岸情况远比21年前严峻，呼吁郑丽文一行谨言慎行，以免被民进党的「媒体鹰犬」及「网路打手」断章取义抹黑、抹红。

相关新闻：郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图

连战禁绝幕僚即兴发言

2005年4月底，时任国民党主席连战访问大陆，同中共总书记胡锦涛会面，为国共逾半世纪破冰。虽然国民党当时已成在野党，但此访为此后两岸关系开启约10年的蜜月期。当时连胜文也随父访陆，而郑丽文是当时的随团发言人。

连胜文昨在脸书忆述，当年的行程相当低调，连战当时严格要求幕僚「绝不可擅自对外发言」，甚至减少与媒体闲聊，以免被当时执政的民进党抓到把柄进行「抹红」攻击，连战访陆期间几乎没有即兴发言。

连胜文说，现在两岸的情况远比2005年更加严峻，互信被破坏殆尽，两岸民间特别是社群媒体上，也出现了许多不理性甚至充满恶意的言论。因此在面对大陆媒体发言时，有些说法或许会在大陆得到称许，但却非常有可能被台湾当权者的媒体鹰犬及网路打手断章取义、扭曲，用来抹黑、抹红个人及国民党。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
7小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
7小时前
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
时事热话
3小时前
美军出动200特种兵营救F-15E机员。
深入伊朗救人 | 美出动200特种兵营救F-15E机员 CIA放假消息引开伊朗追兵 特朗普：一度怀疑是陷阱
即时国际
6小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
22小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
18小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
「屯门娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比坚尼照揭富贵生活 老公无影惹网民揣测？
「屯门娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比坚尼照揭富贵生活 老公无影惹网民揣测？
影视圈
6小时前
剥烚蛋壳总黏蛋白？即学3招秘技蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳
保健养生
4小时前