英烈苏艺林归葬天津 曾潜伏台获绝密情报

隐蔽战线英烈苏艺林骨灰安葬仪式，昨日在天津市盘山烈士陵园举行。其遗属后人及相关部门代表共百余人参加仪式。国共内战结束后，苏艺林随国民党军队进入台湾潜伏，获取大量绝密军事情报。

推进统一大业作重要贡献

央视新闻报道，苏艺林1914年出生于河北任丘，1933年加入中国共产党，长期从事党的隐蔽战线工作。1949年随溃败的国民党军队进入台湾潜伏。在台期间，苏艺林获取大量国民党蒋台当局绝密军事情报，为推进祖国统一大业作出重要贡献。当中包括《台湾兵要地志图》，图中标记了台湾的地形、地貌、军事设施、港口、资源分布等关键信息，极具军事价值。

台湾风传媒报道，保安司令部判决显示，担任国防部中校参谋的苏艺林，利用国防部职务，协助收集军事情报等资讯，提供给中共中央社会部派遣赴台主持地下情报工作的于非。苏艺林1951年6月在台北马场町被枪决。

1989年追认为革命烈士

1980年代，苏艺林的遗骨被带回大陆，1989年8月正式追认为革命烈士。此次安葬苏艺林烈士骨灰的天津盘山烈士陵园始建于1956年，园内安葬着在抗日战争、解放战争等不同历史时期牺牲的革命烈士。

苏艺林侄孙的儿媳妇崔女士告诉内地极目新闻，苏艺林没有子女。