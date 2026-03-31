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中国观察︱中央台办主任受权宣布郑丽文访陆 规格更高

两岸热话
更新时间：08:45 2026-03-31 HKT
发布时间：08:45 2026-03-31 HKT

时隔10年，再有国民党在任主席有机会在北京同中共总书记习近平会晤。值得注意的是，从大陆方面对郑丽文此访的官宣规格看，要比当年洪秀柱、朱立伦访京的规格要高。

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先看朱立伦2015年访京，当时国民党仍是台湾的执政党。2015年4月24日，新华社发出通稿：中共中央台湾工作办公室发言人马晓光宣布，经国共两党有关方面商定，中国国民党主席朱立伦将于5月3日在上海出席第十届两岸经贸文化论坛后，率中国国民党大陆访问团来京。届时，国共两党领导人将就两党交往和两岸关系交换意见。

再看洪秀柱2016年访京，当时国民党已变为在野党。2016年10月24日，国台办发言人安峰山宣布：「洪秀柱将于10月30日至11月3日率中国国民党大陆访问团到南京、北京参访，有关活动双方正在沟通安排中。」两日后的国台办记者会再确认「习洪会」的可能。

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今次郑丽文访京，根据新华社通稿，并非国台办发言人宣布，而是由中共中央台湾工作办公室主任宋涛「受权宣布」，并直接提到「习近平总书记欢迎并邀请郑丽文主席」，且一次性敲定参访行程，锁定「习郑会」的预期，官宣规格显然更高。

再看看另一个比较，即朱、洪、郑三人，从就任国民党主席到会晤习近平的时间间隔。其中朱立伦最快，只有105天，主要因为当时国民党仍是台湾的执政党，两岸关系仍处蜜月期。2016年，民进党重新上台后，国民党变为在野，两岸关系转冷，洪秀柱等到接掌国民党216天后，才访京晤习近平。今次郑丽文则用了约160天，节奏算快，反映大陆对其「九二共识」等一系列表态的明确认可。

纪晓华

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