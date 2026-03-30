中国速评︱习近平邀郑丽文访京 国共10年来最高层会晤在望 

中共中央台办主任宋涛正式官宣，受中共中央及习近平总书记委托，邀请国民党主席郑丽文于4月7日至12日到访江苏、上海、北京参访交流，有望时隔10年再次实现国共两党在任最高层级会晤，为紧绷的台海局势注入暖流。

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时隔10年国共两党最高层会晤

此次邀约绝非临时安排。去年11月郑丽文就任国民党主席以来，多次重申坚守 「九二共识」、反对 「台独」的立场，并表达赴大陆交流的意愿。大陆方面顺势回应，既展现对国民党理性立场的认可，也释放出以对话化解分歧、以交流凝聚共识的诚意。



郑丽文此访头两站将到长三角的江苏、上海。两地均是台商投资重镇，也是大陆两大经济发达省市，既让郑丽文一行直观感受大陆的产业发展，也凸显两岸经贸合作的密切。

2016年习近平北京晤洪秀柱

最近一次在任国民党主席和习近平见面，是2016年11月的洪秀柱。中新社

郑丽文访陆的重头戏肯定是北京，若能实现中共中央总书记与国民党主席的正式会面，将是继 2016 年11月习近平在北京会晤时任国民党主席洪秀柱（「习洪会」）后，国共两党最高层级互动的重大突破，呼应了两岸民众求安定、谋发展、促交流的主流民意。



纪晓华