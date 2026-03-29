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柯文哲痛斥赖清德「没有用的」 誓言拒屈服投降

两岸热话
更新时间：23:35 2026-03-29 HKT
发布时间：23:35 2026-03-29 HKT

台湾民众党创党主席柯文哲涉入京华城、政治献金等案，一审被判囚17年、褫夺公权6年，民众党周日（29日）下午2时在凯达格兰大道举办「上凯道讨公道」集会游行。柯文哲上台致词时表示，一审宣判后，很多人关心他的政治前途，「坦白说我已经是阿北了，67岁了，我现在关心的是台湾未来跟民众党未来」。

相关新闻：前台北市长柯文哲遭判17年 褫夺公权6年（附京华城贪污案懒人包）

柯文哲提及，台湾要摆脱蓝绿两党恶斗，台湾要有新政治，民众党就很重要，今天此案并非针对他个人，真正目的是要摧毁台湾新政治发展，在此困难时刻，「我要拜托大家参加民众党，一起努力给台湾未来新的希望，我们要让赖清德知道，你要消灭柯文哲，柯文哲后面还有成千上万的小草。」

柯文哲离场后再走到第二次舞台，在小草包围之下，大喊绝不投降、绝不屈服」，并大喊「赖清德没有用的！我不会屈服，我不会投降！」

主办单位一度宣布现场突破8万人、线上收看超过10万人。

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