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台渔船疑海上售油遭大陆扣留 7名船员滞留漳州港

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更新时间：17:00 2026-03-28 HKT
发布时间：17:25 2026-03-28 HKT

台湾澎湖渔船「大进满8号」被指涉嫌海上非法出售燃油，遭大陆海警扣押。台湾海巡署28日证实，该船目前停泊于福建厦门湾漳州港，但船主及家属均回复对船只状况不知情。台海巡署调查揭露，该船出港后曾一度关闭船舶自动识别系统（AIS），其后再度开启时，已身处海峡中线以西，航向直指大陆，行径极不寻常。

出港即关闭定位系统

台海巡署表示，「大进满8号」于本月23日中午报关出港，船上共有7名船员，包括3名台湾籍及4名印尼籍船员。该船出港后随即关闭AIS系统，直至25日凌晨2时才重新开启。当时船只已位于澎湖西北方50海里、即海峡中线以西约13海里处，并持续向厦门方向航行。

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台渔船大进满8号的AIS轨迹。 中时
台渔船大进满8号的AIS轨迹。 中时

台海巡署强调，此案至今未接获任何求助或报案，经派员联系船主及家属，对方皆表示不清楚船只状况。这种反常的沉默，令外界更趋相信早前有关该船涉及非法走私燃油图利的传闻。

恐面临两岸司法追诉

综合两岸消息，「大进满8号」疑因利用台湾政府的渔业用油补贴，在海上向大陆渔船转售燃油牟取暴利，于25日被大陆海警以「走私成品油」现行犯查扣。

若「大进满8号」转售油料行为属实，除须面对内地法律制裁外，返台后船东亦将因滥用补贴，面临台湾渔政与司法机关的追诉。资料显示，该船队去年已有另一艘渔船因违规遭内地扣押，今次事件无疑雪上加霜。

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