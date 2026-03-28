华人神探李昌钰病逝︱遗嘱尽捐器官 仅保留眼睛：如有天堂地狱就留著吃饭

被誉为有「华裔神探」、「现代福尔摩斯」的刑事鉴证专家李昌钰（Henry C. Lee），于当地时间周五（27日）在美国内华达州家中去世，终年87岁。李昌钰利用其鉴证专业，足迹遍及全球46个国家，出庭作证超过1,000次。他曾参与调查多宗震惊全球的大案。《世界日报》于2014年访问中，李昌钰曾分享如何对悬案作出思考。

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李昌钰指出，悬案比新的案件困难。因为多半已没有人证、物证、现场。但对鉴识人员来说，处理悬案就没有压力，相反新的案件，社会大众总期待立刻破案。



李昌钰指，通常都把悬案带在身边，有时间就先看档案。有时不能用现代眼光，要想像回到几十年前的人口、街道。我常教探员到现场后先闭上眼，不要受感官影响，像是冥想，而是融入现场，能知道死者死前正在做什么，案件如何发生，有无带走甚么、留下甚么。



看著物证清单，已有的证物可用新科技重新检验，找新线索。例如一个30多年的纸巾盒，现在就可在上面找到疑凶的血指纹。



访问中，李昌钰又透露，已写好遗嘱，火化，连骨灰都有人订了。所有器官都捐出，不过只会保留眼睛，因为假如有天堂地狱，自己还是要靠眼睛吃饭。