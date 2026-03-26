前台北市长柯文哲遭判17年 褫夺公权6年（附京华城贪污案懒人包）

台湾民众党创党主席柯文哲涉入京华城案、政治献金案，前（2024）年12月遭检方指控涉犯图利、违背职务收贿罪、公益侵占、背信罪，并具体对他求处28年6个月的重刑。北院今（26）日下午一审宣判17年有期徒刑，同时褫夺公权6年。2028参选台湾领导人梦碎。民众党将于今日（26日）下午5时，召开记者会作出回应。

柯文哲抵达北院聆判。 中时

官商勾结风暴核心：容积率暴增图利逾百亿

京华城案的核心，围绕台北市松山区一个大型地产项目的「容积率」变更争议。该地皮原为工业区，由威京集团主席沈庆京于1987年购入，后变更为商业区。

何谓容积率？此比率直接决定发展商可兴建的总楼面面积，是开发利益的关键。检方指控，在柯文哲市长任内，京华城的容积率在短短数年间，由基准的560%「三级跳」，最终暴增至840%。

控方指出，柯文哲市府团队涉嫌为京华城「量身订做」奖励条件，违法将仅适用于「都市更新」项目的容积奖励，套用在此案之上，从而使威京集团额外获得高达一百二十一亿新台币（约二十九亿港元）的巨额不法利益。

柯文哲被控四大罪名 涉收贿及侵占献金

台北地检署就京华城案，对柯文哲提出四大控罪，并指其在侦查期间「犯后态度不佳」，多次辱骂及攻击司法人员，请求法院从重量刑。

违背职务收贿罪（求刑15年）：柯文哲被控收受威京集团主席沈庆京贿款一千七百一十万新台币（约四百一十万港元），作为放宽容积率的代价。

图利罪：滥用市长职权，明知于法无据，仍护航京华城获取巨额容积奖励，图利发展商。

公益侵占罪（两项，合共求刑11年）：另案被控以民众党主席身份，将具公益性质的政治献金侵占入己。

背信罪（求刑2年6月）：被指控利用民众党党营事业，搬取政治献金，辜负捐款人的信托。

与柯文哲同庭受审的，还包括威京集团主席沈庆京及国民党籍市议员应晓薇。民众党方面已预告，将于今日下午5时，在宣判后召开记者会作出回应。