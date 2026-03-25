桃园机场惊魂｜7岁童堕安全网 网民斥家长失职

台湾桃园国际机场第二航厦今日（25日）发生一宗惊险事故，一名7岁男童疑因独自玩耍，不慎跌落扶手电梯旁的防堕安全网上。事件引发网络热议，不少网民质疑家长监管不力，斥责其严重失职。

有网民（01berich）于社交平台发布两段现场影片，显示一名男童在扶手电梯旁的安全网上，一脸茫然地坐著。安全网下方，数名航站人员及热心市民神色紧张，小心翼翼地从旁守护，深怕男童失重心跌落。影片中可见，由于担心安全网未必能承受成人重量，众人一度与男童保持距离，形成紧张的僵持局面。

7岁男童掉落安全网。 爆料公社

该网民在贴文中质疑：「桃园机场第二航厦，家长真的要顾好自己的小孩欸，还好有防护网，不然就……案发当下感觉父母不在现场。」影片随后被转发至《爆料公社》等网络群组，迅速引发网民热议。

众多网民留言表示震惊，纷纷称赞防堕网发挥作用，避免了严重意外。同时，亦有大量留言矛头直指家长：「好奇那个家长都没在看的」、「这父母太失职了吧！」、「建议机场提告告诉」。

7岁男童掉落安全网。 爆料公社

桃园机场公司事后表示，经航站人员及时协助，男童最终安全获救，身体未有受伤。警方到场厘清情况后，男童已由家长带离机场。机场公司呼吁，航厦内人流密集，家长及随行亲友应时刻留意幼童动向，切勿让孩童攀爬设施、跨越围栏或进入危险区域，以确保自身及他人的安全。