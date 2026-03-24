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台湾将首次缺席世贸部长级会议 原因为何？

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更新时间：16:49 2026-03-24 HKT
发布时间：16:49 2026-03-24 HKT

今日（24日），中国外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者问，台湾表示将25年来首次缺席在非洲喀麦隆举行的世贸组织（WTO）部长级会议，理由是喀方将其写为「台湾省」。

林剑表示，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。在中国台湾地区参与国际组织活动问题上，中方的立场是一贯的明确的，即必须按照一个中国原则来处理。一个中国原则是中国台湾地区参与世贸组织的政治前提。民进党当局借参会问题进行政治操弄，手段极其卑鄙，其谋「独」挑衅的图谋，注定失败，只会自取其辱。

当前国际经贸秩序遭遇严峻挑战，单边主义、保护主义抬头，多边贸易体制受到严重冲击。世贸组织时隔10年，再次在非洲举办部长级会议，具有特殊重要意义。中方坚定支持喀方办好本届世贸组织部长级会议。

每两年召开一次的世贸组织部长会议将于26至29日在喀麦隆首都雅恩德举行。台湾当局早前称，因主办国喀方把台湾代表团的礼遇签证列为「中国台湾省」，矮化地位，台方被迫缺席，是自2001年以「个别关税领域」身份加入WTO以来，首度缺席。

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