无脸无眼凶案｜疑毒品纠纷惹杀身祸 台男遭虐杀弃尸山野

台湾彰化县百果山日前揭发一宗骇人听闻的「无脸无眼」凶杀案。一名男子疑因提供毒品引发纠纷，惨遭对方亲友掳走虐杀，更被毁容及挖去双眼后弃尸荒野。案情极度凶残，震惊台湾社会。负责调查的警员近日披露，侦破过程出现不可思议的巧合，直言冥冥中仿佛有股力量指引，协助迅速破案。

警巧遇关键车辆破僵局

据台湾媒体引述不具名警员透露，案件调查初期一度陷入僵局。专案组人员翻查弃尸地点「待人坑」（旧名「杀人坑」）道路沿线的所有闭路电视片段，虽于案发当日（20日）凌晨2时发现一辆可疑车辆驶经，但因画面模糊，无法辨识车牌，令追查工作停滞不前。

案发现场。 中天新闻

警方逮人画面。 中天新闻

警方逮人画面。 中天新闻

警方逮人画面。 中天新闻

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然而，与此同时，另一辖区的派出所警员，竟恰巧在同一时间巡经该产业道路附近，并与一辆汽车「擦身而过」，期间清楚拍下其车牌号码。两组人员比对资料后，确认两车为同一辆车，从而成功锁定目标，循线索在埔心乡及田尾乡等地，先后拘捕四名疑犯。

有份参与办案的警员形容：「这是我从警以来，办过手段最凶狠的杀人案，也是破得最玄奇的命案。」他更表示，办案过程中每当遇到瓶颈，便有如「神力」协助突破，仿佛冥冥中自有主宰。

喂毒惹祸 惨遭掳走凌虐刺心

案情指，33岁的汤姓男死者，生前疑因贩卖毒品予31岁的黄姓男子，并邀其参与「毒品派对」。黄男吸食汤某提供的毒品后身体不适，其58岁的张姓舅父得悉后怒不可遏，遂伙同49岁的吴姓友人，于20日凌晨前往台中市找汤某理论。

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双方发生口角后，汤某被强行押上车掳走。众人先在彰化埔心一带驾车游走，其后将汤某带到百果山一处偏僻道路，拖下车围殴长达半小时。期间，张姓主谋持刀刺向汤某心脏，吴姓友人亦以树干、擀面棍及美工刀等工具对其施以毒手。

主谋妻子称未动手 车上惊闻惨叫声

涉案的疑犯家属，即张姓主谋的43岁吴姓妻子，在保释后向传媒忆述，事发时她一直留在车内，未有下车参与。她声称当时山区环境昏暗，只听到激烈的争吵声及汤某的惨叫声，其后吴姓友人返回车上，并告知「人死了」，令她当场错愕。她坚称，虽知丈夫等人带同美工刀及擀面棍下车「了解情况」，但未料到会演变成残酷的虐杀命案。

检警调查发现，汤某胸口被利器猛刺，为致命原因，其脸部及眼部亦遭乱刀蹂躏。张、吴两名主谋虽已被羁押，但对于由谁下手挖眼及毁容等关键案情，至今仍三缄其口。检方将于日内对死者遗体进行解剖，以厘清确切死因。全案目前依杀人罪嫌侦办中。