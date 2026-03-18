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台F-16坠海黑盒成功打捞 将送美解读肇因

两岸热话
更新时间：10:23 2026-03-18 HKT
发布时间：10:21 2026-03-18 HKT

台湾空军一架编号6700的F-16战机，本年1月于花莲外海失事坠毁，机上飞行员至今仍下落不明。空军昨日（17日）证实，经过多日水下探勘，已成功打捞到俗称「黑盒」的飞行资料记录器及部分重要机体残骸，将送往美国原厂判读，以厘清事故原因。国防部长顾立雄预计，解读过程需时1个月以上。

相关新闻：台湾F-16战机花莲坠海细节曝光 飞行员失联前曾三次呼叫「跳伞」

今年1月6日，该架F-16战机失事后，军方随即将事件列为「0106专案」，并侦测到黑盒讯号源自约2500米深的海底。空军其后委托专业海事公司执行打捞作业，并于3月16日成功寻获黑盒，经比对确认属于失事战机。

国防部长顾立雄表示，已在第一时间将消息告知家属，黑盒将尽快送交洛克希德马丁（Lockheed Martin）公司进行还原解读。由于飞机为美国制造，预料美国国家运输安全委员会（NTSB）及联邦航空总署（FAA）亦可能参与分析。

空军方面指出，目前打捞上岸的机体残骸相当破碎且分散，暂无明显证据可判断飞行员在最后关头是否成功跳伞。当局感谢社会各界的关心，并强调待黑盒分析完成后，将会向公众说明事故肇因。

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