国民党主席郑丽文：或4至6月与习近平会面

国民党主席郑丽文早前提到希望在今年上半年赴大陆与中共总书记习近平会面。郑丽文12日接受台媒专访时说，时间可能落在4、5、6月，国共两党目前仍在磋商。

郑丽文接受广播节目专访时说，两岸融冰交流与「习郑会」并不像外界所想困难，只有透过具体行动证明，只要支持「九二共识」、反对「台独」就可以达成，各种和平的荣景与红利，都在等著大家。

对于有媒体民调显示4成8的台湾民众认为国民党「亲北京」，郑丽文表示，这反映国民党很平衡，「大家感觉到国民党既亲中，可是又没有太亲中，既亲美，也没有太反美，反而是一个比较中道平衡的态度」，她解读为好现象。