南投清境没落︱网民到访惊见冷清场面 「纸箱王、星巴克全倒闭」

两岸热话
更新时间：16:20 2026-03-08 HKT
发布时间：16:20 2026-03-08 HKT

台湾南投清境环境优美，曾吸引无数港人到访。惟一名网民近日到清境农场，竟发现著名景点店舖「纸箱王」已撤离，连游客中心也关闭，贴文引发热议。

网民上周四（5日）于Threads发文，有人指出，自从周边停车开始收费后，店家生意明显下滑，就连知名的星巴克也关门，直呼小瑞士周边商家冷清，观光景点几乎只剩合欢山仍有人潮。

网民纷纷留言，「那边停车要收费后生意就开始受影响了」、「继续成为空城机会极高……清境商场早前都失去星巴克，小瑞士那边的情侣餐厅都生意极差」、「附近的餐厅也都超级贵」、「下面的小瑞士花园也惨不忍睹」、「这几年去清境，真的没落好多」、「以前的清境人很多，现在真的差好多」。

网友提到的清境星巴克，曾是清境农场的地标之一，也曾是全台海拔最高的星巴克门市，开业22年，已于去年7月21日熄灯；清境纸箱王也在同年11月底结业，结束16年营运。

清境农场旅游服务中心「纸箱王」门市经理陈维林，在星巴克宣告停业时曾表示，不仅是商业策略的调整，也凸显清境观光人流与消费力持续下滑，「是观光政策失衡的警钟」。

