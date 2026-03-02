Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

福建沿海大雾 51条客渡运航线暂停包括4条「小三通」

两岸热话
更新时间：12:32 2026-03-02 HKT
发布时间：12:32 2026-03-02 HKT

3月2日，福建沿海出现大雾天气，多地港区海域能见度不足1000米，多个港口为此实施海上交通管制。

福建海事局消息，大雾天气对海上交通产生不利影响，截至2日上午10时，福建沿海51条客渡运航线、134艘客渡船停航，其中4条「小三通」客运航线停航，厦门、漳州、泉州、平潭除2条民生应急航线外，所有客渡运航线均停航。

福建海事部门已启动雾防二级响应，对多个港口实施海上交通管制，管制期间船舶暂停进出港作业。

海事部门正持续开展雾情监测，通过海岸电台向沿海船舶连续播发预警信息，同时加强海上交通组织管理，确保船舶有序待港。在港区能见度好转后，将会及时解除交通管制，尽快恢复海上航行和港口生产作业。

福建海事局提醒：大雾天气导致海上能见度不足，各船舶应当安全有序锚泊，加强值班值守，保持良好通信，切勿冒险开航，谨防船舶碰撞事故发生。

