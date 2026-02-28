为「习特会」铺路 传特朗普叫停千亿对台军售

美国总统特朗普为确保其即将展开的访华行程顺利，以及与中国国家主席习近平的会晤能取得成功，据报已下令推迟一笔价值高达130亿美元（逾千亿港元）的对台军售案。该军售案包含防空导弹等关键武器，已在美国国务院搁置多时。

白宫下令搁置 国务院不作评论

据《纽约时报》引述多名美国官员消息，这项备受瞩目的军售案，早在今年1月已获国会资深议员批准，但此后便一直在国务院搁置至今，迟迟未有推进。一名官员更透露，白宫已明确指示各相关机构，在特朗普与习近平会晤之前，必须停止推进此事，显然是为「习特会」的良好氛围铺路。

对于相关报道，美国国务院方面仅重申「本届政府已明确表示，美国对台湾的长期承诺将继续有效。」

事实上，中方对此轮军售一直高度警惕。中国国家主席习近平于今年2月4日与特朗普通电话时，已明确指出台湾问题是中美关系中「最重要」的问题，并敦促「美方务必慎重处理对台军售问题」。

特朗普其后亦公开承认，鉴于习近平反对对台军售，他正在考虑如何处理。特朗普当时表示：「我正在和他（习近平）谈这件事。我们谈得很愉快，很快就会做出决定。」此番言论已为今日的推迟决定埋下伏笔。

台学者：恐长期拖延 冲击防御整合

路透社早前披露，特朗普将于3月31日至4月2日访问中国，与习近平举行会晤。台湾国防安全研究院副研究员揭仲分析指出，情况可能比想像中更为复杂。他研判，特朗普在「习特会」后，为等待北京落实其在会上作出的承诺，借此拉抬美国中期选举的选情，可能会选择继续推迟宣布对台军售。

揭仲担忧，这种长期的延宕，恐大幅延后台湾关键防御系统「台湾之-盾」的完成整合时间，对台湾的整体防卫能力造成实质冲击。