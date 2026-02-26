中国观察：赖清德称「大陆」 释放善意？

台湾领导人赖清德前天出席海基会举办的台商春节活动，一改过往张口闭口「中国」，多次以「中国大陆」称呼对岸，还表示希望两岸能维持现状。他还提及担任台南市长期间，曾于2013年赴香港、2014年访问上海，希望两岸经由交流对话，取得了解、理解、谅解、和解，并和平发展。

相较2025年，赖清德上任后首次出席台商春节活动致辞时，强调「坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属」，台湾多间媒体以「赖清德态度变了、态度软化」等为题，认为赖释出善意。台湾陆委会副主委沈有忠也表示，赖清德这次演说一定程度释放善意，盼对岸能倾听台湾民意，给予正面回应。

政治人物的话语，从来都是因时空而异。赖清德之所以「改口」，可能与当前的国际环境有关。美国总统特朗普宣布实施强化版门罗主义，强调要掌控美洲事务，对亚洲则倾向战略收缩。特朗普访华前夕，当中国领导人警告「务必慎重处理对台军售问题」，他表示正和习近平「讨论此事」，推翻了过去「美国未同意就对台军售议题向中华人民共和国征询意见」的承诺。

与此同时，特朗普对等关税受挫，其「倒行逆施」又引发法国、加拿大、英国、德国等西方国家领袖纷纷访华，寻求经贸的多元避险途径。赖清德「软化」，是面对现实环境的战略性微调。

不过，作为「务实台独工作者」，赖清德的改口只是表面上的。只要民进党继续拒绝承认两岸同属一中的「九二共识」，一切就都是空言。国台办N次痛骂赖清德是不折不扣的「和平破坏者」「危机制造者」「战争煽动者」，不可能那么天真就相信他的「善意」，预料将听其言观其行。

纪晓华