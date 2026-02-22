台北101美女董事长︱民进党粉丝狠批 贾永婕「我们中国人」言论遭针对

台北101（台北金融大楼公司）美女董事长贾永婕曾被指政治色彩「从蓝转绿」，但近日却因介绍自己的穿著时，说了一句「我们中国人过年穿大红色」，遭到大量青鸟（民进党支持者）网友「出征」，留言批评她「谁跟你中国人」。



51岁的贾永婕以演员身分出道，也拥有模特儿、主持人等多重身份，曾因在2021年发起抗疫募捐活动而获封「抗疫女神」，在2024年9月出任台北101董事长。

「因为大红色嘛，我们过年，中国人过年就是大红色。」介绍新春的大红色衣著，贾永婕说这就是中国人的过年传统。没想到几天后会在网路上被大肆批评，直说贾永婕的政治倾向让人琢磨不透：「一边舔绿，一边骨子里的老蓝又跳出来」、「贾永婕其实心系中国」，也有网友怒呛「你才中国人，全家都中国人」、「贾永婕是偏KMT（国民党）的吗？」。



贾永婕近日曾以「中国客人」形容「大陆游客」。她宣布，101大楼的89楼观景台，在大年初三时，单日进场人数达到8800人，创下疫情后新高，「很久没有看到这个数字了，没有中国客人之后，就没有这个数字出现了。」

大年初五，她也和老公现身中正纪念堂，参观宣传台湾民主进程的《自由花蕊》展览，留言「认同台湾，我们会更团结」。她还称，踏入中正纪念堂广场那一刻，她与老公竟不自觉脱口合唱〈总统蒋公纪念歌〉，感慨表示：「才发现当年的教育洗脑有多深。」