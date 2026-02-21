福岛自驾游撼对头车 台一家五口3人骨折重伤

日本福岛县发生涉及台湾人的严重交通意外。一个台湾籍家庭19日在福岛喜多方市松山町自驾游期间，其租赁的私家车在国道一个路口右转时，与一辆对头车迎头猛撼，意外导致车上3名家人骨折重伤，需送院抢救。

伤者未有性命危险

事发在当地时间19日下午近5时，一名34岁台湾男子，驾驶一辆租赁车载著家人，沿国道121号线行驶。当车辆驶至松山町一个路口，并准备右转时，与一辆由67岁本地女子驾驶的私家车猛烈相撞。

据报，涉事租赁车上连同司机合共有一家五口。猛烈撞击导致车上3名乘客身体多处骨折，伤势严重，需由救护车紧急送往附近医院治理，幸好目前并无生命危险。当地警方已就意外成因展开深入调查。