日籍牛郎趁桃园转机拍「台湾属于中国」影片 去年西门町举五星旗被逐出境

两岸热话
更新时间：14:27 2026-02-19 HKT
发布时间：14:27 2026-02-19 HKT

去年因在台北西门町高举五星旗、发表「台湾是中国的」等亲中言论，而遭台湾移民署列管禁止入境的日籍网红牛郎「百海アイラ」（Todomi Aira），近期透过转机短暂过境台湾。期间，他在桃园机场拍摄影片，手持显示「台湾省属于中国」字样及五星旗图案的手机，并将影片上传至大陆社交媒体，引发热议。

回顾去年，Aira与同伴「日本狸猫」尾泽裕之的行为引发台日社会强烈抨击。Aira因此被日本的公关店开除，并在转往中国的抖音、Bilibili等平台后，改以「热爱中国」、「支持武统」的激进形象吸引大批大陆「小粉红」粉丝。

相关新闻：日本2男西门町扬五星旗 喊「台湾是中国的」被逐出境

在最新公开影片中，Aira抱怨自己去年的行为遭检举而受制裁，并称此次利用转机「冒险」踏上台湾土地，是为了「为统一打call」。此举获得众多大陆网友赞赏，称其聪明，并扬言模仿；但台湾网友则大肆嘲讽，认为其行为可悲，并指出其「第三国转机」的说法矛盾。

台湾移民署重申，Aira与尾泽裕之因「有危害台湾利益、公共安全或公共秩序之虞」而被裁处驱逐出境并禁止入境。

