法鼓山撞钟︱郑丽文握绳现离奇抖动惹热议 国民党 ：受到神明感召︱有片

台湾法鼓山昨日（16日）晚间举行撞钟活动祈福仪式，国民党主席郑丽文于深夜出席仪式，敲击最后3响。郑丽文在祈福时，手中握著的红色绳子两度离奇「抖动」，影片即时引起网民热议。



据网传影片所见，当时郑丽文与方丈和尚果晖法师、环境部长彭启明、考试委员邓家基等人共同敲击最后3响。然而郑丽文在等待敲钟时，手中红绳突然震动，郑丽文则是紧抓著红绳、不让红绳脱手，随后拨头发、不断换手交握红绳。在钟声敲下第108响之后，钟声余音环绕，突然间郑丽文手中红绳又再度震动，让旁边的邓家基吓了一跳。

马英九曾拉断撞钟绳

郑丽文的「红绳抖动」在社交平台掀起热烈讨论，亦有人怀疑是敲钟时的声波让绳子抖动，但亦人认为神明显灵。

2008年，台湾领导人马英九出席法鼓山撞钟祈福，也曾拉断钟绳，引起热议。后来马英九解释是将恶运拉断，好运自然到来。

国民党回应表示，关于除夕夜在法鼓山撞钟祈福仪式中郑丽文手握红绳剧烈抖动一事，原为郑丽文主席与神明之间的互动，不足为外人道，但因外界垂问所以做回应。国民党指出：「丽文一向虔诚向佛，昨除夕夜在法鼓山撞钟时，丽文诚心为台湾这片土地和人民祈愿国泰民安、两岸和平、远离战火，丽文强烈感受到神明的感召，回应丽文虔心祝祷。」