情人节︱高雄烟花汇演乱入人群 观众：如经历空袭︱有片

台湾高雄左营在情人节（14日）当晚，庙会遶境活动施放烟花表演时发生意外，烟花弹失误大量射入人群，吓得民众慌忙四散逃命，幸无严重伤亡。有亲历者表示时，事发时烟花像陨石袭地球一样，不断洒落人群，感觉如同经历战争空袭一样。

举行庙会遶境活动

据台媒中时新闻网报道，高雄市左营区昨举行庙会遶境活动，晚晚燃放烟花，吸引大量民众在莲池潭畔驻足观看。

不过，烟花施放途中，部份烟花弹不仅落焰掉落人群中，甚至部分烟火弹头就直接往人群流窜，如同「流弹」般向人群扫射，吓得现场多人逃窜，一度造成恐慌推挤。

有现场观众事后在Threads留言，直呼「烟火变蜂炮直接炸向我们，抱著孩子逃命去，真是太可怕了⋯」，痛批「宫庙愈来愈夸张」、「不说我还以为是去盐水蜂炮」。

当地消防局回应，该宫庙有经合法申请烟火施放许可，不过部分烟火有向人群流窜状况，但并未接获受伤通报，现场有依法画设落焰安全区域达42公尺，但昨日相关施放状况，实际施放距离约88公尺，且并无任何安全管制措施，已违反《爆竹烟火管理条例》。