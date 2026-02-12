Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台湾代表处或降名「台北」 立陶宛总理认输在冲得太前

更新时间：17:23 2026-02-12 HKT
发布时间：17:23 2026-02-12 HKT

台湾与立陶宛关系生变？立陶宛总理表示，不排除将台湾驻该国首都维尔纽斯的台湾代表处更名为「台北代表处」，又承认当初准代表处命名为「台湾代表处」决定太仓促，结果立陶宛像「冲到火车前面，结果输了」。

中央社报道，总理鲁吉尼涅（Inga Ruginiene）12日就台湾代表处或会改名为「台北」回应，指「看不出为何不能称为『台北代表处』，这并不会否定我们对民主进程的支持。」

鲁吉尼涅说，她不认为更名本身有什么「大问题」，但强调相关决定应与战略伙伴协调。她补充说：「我们当初的行动过于仓促，这是不争的事实。」

鲁吉尼涅上周向「波罗的海通讯社」（Baltic News Service）表示，立陶宛2021年准许设立台湾代表处时，并未与欧盟及美国协调，「我认为，立陶宛确实是冲到火车前面，结果输了」。

她说，问题不在开设代表处，因为其他欧盟国家也有类似举措，「但在明知这个名称会带来后果的情况下仍选择这么做，是个仓促的决定，我认为可以加以修正。」

立陶宛政府当年允许台湾在首都维尔纽斯（Vilnius）以「台湾」为名开设代表处，引发中国强烈反弹，北京随后宣布与立陶宛的外交关系降级。

鲁吉尼涅受访时透露，立陶宛正在就与中国关系正常化进行磋商。

