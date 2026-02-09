警界彭于晏︱台男警放生涉酒驾女乘客 事后与对方酒店「爆房」5小时

台南警队有「警界彭于晏」之称的明日之星爆出丑闻，被指抓获酒驾情侣后私自「放生」女方，事后更与车上女乘客在酒店房间密会5小时。涉事男警已被停职。

年破350宗案获「战神」外号

综合台媒报道，涉案男警姓黄，警专毕业后，2020年10月起在台南市警局二分局中正所任职，因擅长临检，以及于2022年侦破案件350宗，有「酒驾杀手」、「战神」称号，又由于外表帅气，酷似艺人彭于晏，又有「警界彭于晏」外号，是当地警队的明日之星。

涉案黄姓男警是当地警际的明日之星。FB@台南警局

台湾有男警在临查酒驾时私放女乘客，旋与女方在酒店密会5小时。台湾警察局

报道指，黄警近日被爆出，于去年6月截查一对情侣铁骑士时，仅扣留酒驾的男子，但后座石姓女乘客则被「放生」，免除告发及6000元台币罚金。

黄警之后更趁石女男友因酒驾被捕之际，与石女在酒店外「偶遇」，之后更在房间内密会5小时至天光才离开。

事后石女的男友获释后，得知女友与黄警孤男寡女共处一室5小时，愤而举报。

台南市警察局调查后，即时将黄警停职，并对石女补开罚单。检方进一步追查发现，黄员除涉嫌包庇酒驾外，还曾拍摄酒驾当事人身分证与酒测资料，传送给亲友。甚至还在去年8月间，将另一宗诈欺案的侦查资料翻拍外流，严重违反警纪，最终依违反《贪污治罪条例》、《个人资料保护法》及公务员泄漏国防以外秘密等罪嫌，对黄员提起公诉。