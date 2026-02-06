台纸币改版「去孙中山化」 京批数典忘祖

台湾中央银行近日推动新台币纸钞改版，拟刻意避开政治历史人物，不再放入孙中山等人肖像，国台办称此举包藏祸心令人不齿。对于泡泡玛特即将亮相台北灯节惹绿营攻击，国台办指政客「跳脚」曝露扭曲心理。

今次新台币纸钞改版工程以「台湾之美」为主题，网络票选方案时，刻意避开政治或历史人物，改以生态、科技、艺术、永续等元素为主轴，这意味着未来孙中山、蒋中正等人都不会再出现在纸钞上。国台办发言人陈斌华昨表示，今年是中国民主革命的伟大先驱孙中山先生诞辰160周年，民进党当局刻意推动纸币「去孙中山化」，目的就是要割裂两岸历史文化联结，推动「去中国化」，从而在台湾社会形塑「台独」意识形态，「这种包藏祸心的政治操弄是对中山先生和辛亥革命先驱的背叛，数典忘祖，令人不齿」。

2026台北灯节西门展区主题为国际知名IP「泡泡玛特」，展出包含Baby Molly、Labubu等高人气角色。 中时

呛绿营攻击LABUBU心理扭曲

今年台北灯节将于2月25日至3月15日登场，西门町展区将与内地潮玩品牌泡泡玛特合作，展出LABUBU、星星人等6个高人气角色。绿营批评将灯节主角位置留给「大陆品牌」，是「缺乏文化自信」、「帮打广告」，对此陈斌华呛称绿营有「逢中必反」的「扭曲心理」。