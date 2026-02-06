Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台纸币改版「去孙中山化」 京批数典忘祖

两岸热话
更新时间：09:10 2026-02-06 HKT
发布时间：09:06 2026-02-06 HKT

台湾中央银行近日推动新台币纸钞改版，拟刻意避开政治历史人物，不再放入孙中山等人肖像，国台办称此举包藏祸心令人不齿。对于泡泡玛特即将亮相台北灯节惹绿营攻击，国台办指政客「跳脚」曝露扭曲心理。

今次新台币纸钞改版工程以「台湾之美」为主题，网络票选方案时，刻意避开政治或历史人物，改以生态、科技、艺术、永续等元素为主轴，这意味着未来孙中山、蒋中正等人都不会再出现在纸钞上。国台办发言人陈斌华昨表示，今年是中国民主革命的伟大先驱孙中山先生诞辰160周年，民进党当局刻意推动纸币「去孙中山化」，目的就是要割裂两岸历史文化联结，推动「去中国化」，从而在台湾社会形塑「台独」意识形态，「这种包藏祸心的政治操弄是对中山先生和辛亥革命先驱的背叛，数典忘祖，令人不齿」。

2026台北灯节西门展区主题为国际知名IP「泡泡玛特」，展出包含Baby Molly、Labubu等高人气角色。 中时
2026台北灯节西门展区主题为国际知名IP「泡泡玛特」，展出包含Baby Molly、Labubu等高人气角色。 中时

呛绿营攻击LABUBU心理扭曲

今年台北灯节将于2月25日至3月15日登场，西门町展区将与内地潮玩品牌泡泡玛特合作，展出LABUBU、星星人等6个高人气角色。绿营批评将灯节主角位置留给「大陆品牌」，是「缺乏文化自信」、「帮打广告」，对此陈斌华呛称绿营有「逢中必反」的「扭曲心理」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
20小时前
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
影视圈
12小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
23小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
23小时前
郑俊弘「天使儿子」飞机拍椅背惨被公审：坐你前面人都癫  何雁诗高EQ反击  结局神反转大快人心
郑俊弘「天使儿子」飞机拍椅背惨被公审：坐你前面人都癫  何雁诗高EQ反击  结局神反转大快人心
影视圈
13小时前
爱泼斯坦案｜惊揭英已故名媛「组建佳丽群组」 暗示多为人妻愿抛夫弃子
即时国际
3小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
投资理财
2026-02-05 06:00 HKT
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
影视圈
20小时前