Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台大「法老王」林睿庠暗网贩毒 美国法院判囚30年

两岸热话
更新时间：19:15 2026-02-04 HKT
发布时间：19:15 2026-02-04 HKT

台湾大学00后学霸林睿庠被指在美国成立暗网作全球贩毒，2024年5月于纽约被捕。纽约联邦法院周二（3日）以分销毒品、洗钱与贩售不当药品等罪名，重判入狱30年，出狱后还须监管5年及没收上亿美元资产。之前有报道指，有传林睿庠决定做「二五仔」供出同伙，或能免去终身监禁。如今却被判重囚。

相关新闻：暗网毒枭︱台大学霸跨国贩毒3年赚1亿美金 传做一事或免在美囚终身

林睿庠在2024年3月暗网商店关闭前，于地下毒品市场贩售超过1吨的毒品，2024年12月16日于联邦法官麦马洪（Colleen McMahon）的庭上认罪，麦马洪认为需加重量刑。

林睿庠被指在美国成立暗网作全球贩毒。美国司法部
林睿庠被指在美国成立暗网作全球贩毒。美国司法部
林睿庠被指在美国成立暗网作全球贩毒。美国司法部
林睿庠被指在美国成立暗网作全球贩毒。美国司法部

纽约南区联邦检察官克雷顿（Jay Clayton）在新闻稿中表示，林睿庠在美期间，于网上向全球贩售总值高达1亿500万美元的毒品，是全球主要贩运者之一。林睿庠获利数百万美元，至少造成1人死亡并扩大鸦片药物危机。

曾教圣露西亚警员网上犯案

法庭文件指出，林睿庠在「无痕市场」（Incognito Market）架设暗网网站，以「法老王」（Pharoah）为名指挥调度高达数百万美元营业额的网路运作。
林睿庠是2020年10月架设无痕市场的创始人之一，2022年1月至2024年3关站期间主导运作。林睿庠当时人在圣露西亚技术团服勤，期间还在脸书贴文，对圣露西亚警官进行网路犯罪与虚拟货币4天训练课程。

林睿庠熟悉电脑程式写码，暗网商店注册帐户超过40万，他透过1800多个「摊商」对数十万买主销售毒品，交易量超过64万次。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
01:11
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
突发
3小时前
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
影视圈
9小时前
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
6小时前
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局｜Juicy叮
港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局｜Juicy叮
时事热话
6小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
10小时前
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
时事热话
3小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
00:47
黄棣珊中学2男1女学生 中山交流团擅外出饮酒租酒店过夜 同学回港揭发 教育局：高度关注
社会
8小时前
撞车碰瓷党｜警拘索赔夫妇 分别为司机护士涉22宗车祸 两医生同落网
撞车碰瓷党｜警拘索赔夫妇 分别为司机护士涉22宗车祸 两医生同落网
突发
45分钟前