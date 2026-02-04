台大「法老王」林睿庠暗网贩毒 美国法院判囚30年

台湾大学00后学霸林睿庠被指在美国成立暗网作全球贩毒，2024年5月于纽约被捕。纽约联邦法院周二（3日）以分销毒品、洗钱与贩售不当药品等罪名，重判入狱30年，出狱后还须监管5年及没收上亿美元资产。之前有报道指，有传林睿庠决定做「二五仔」供出同伙，或能免去终身监禁。如今却被判重囚。

林睿庠在2024年3月暗网商店关闭前，于地下毒品市场贩售超过1吨的毒品，2024年12月16日于联邦法官麦马洪（Colleen McMahon）的庭上认罪，麦马洪认为需加重量刑。

林睿庠被指在美国成立暗网作全球贩毒。美国司法部

纽约南区联邦检察官克雷顿（Jay Clayton）在新闻稿中表示，林睿庠在美期间，于网上向全球贩售总值高达1亿500万美元的毒品，是全球主要贩运者之一。林睿庠获利数百万美元，至少造成1人死亡并扩大鸦片药物危机。

曾教圣露西亚警员网上犯案

法庭文件指出，林睿庠在「无痕市场」（Incognito Market）架设暗网网站，以「法老王」（Pharoah）为名指挥调度高达数百万美元营业额的网路运作。

林睿庠是2020年10月架设无痕市场的创始人之一，2022年1月至2024年3关站期间主导运作。林睿庠当时人在圣露西亚技术团服勤，期间还在脸书贴文，对圣露西亚警官进行网路犯罪与虚拟货币4天训练课程。



林睿庠熟悉电脑程式写码，暗网商店注册帐户超过40万，他透过1800多个「摊商」对数十万买主销售毒品，交易量超过64万次。