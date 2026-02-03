睽违9年国共论坛在京重启  双方表示坚持九二共识反台独

两岸官方互动冰封，台湾在野国民党副主席萧旭岑率40名专家学者赴京参加睽违9年重启的国共论坛，不过今年论坛定调为智库交流并更名为「两岸经贸文化论坛」。论坛今天上午在北京举行。大陆国台办主任宋涛表示，要坚持九二共识、反对台独。萧旭岑也说，未来两岸应该以确保人民福祉为最大目标，坚持九二共识、反对台独、求同存异、搁置争议、共创双赢，共同追求和平发展。

国共两党智库论坛「两岸交流合作前瞻」今天在北京中国大饭店举行。宋涛在开幕式讲话时提到，举办两党智库论坛是落实两党领导人贺复电精神的具体举措。当前台海局势复杂严峻，两岸民众对稳定台海形势，改善两岸关系充满期待。这次论坛以两岸交流合作前瞻为主题，针对两岸旅游交流合作、两岸产业交流合作，两岸环境与永续发展交流合作3项议题展开讨论，具有重要意义。

他并对两岸交流合作发展提出5点看法，包含「坚持九二共识、反对台独，牢牢把握两岸关系发展正确方向」；「深化融合发展，促进两岸交流合作」；「坚持以人为本，增进同胞亲情福祉」：「坚决反对台独，维护台海和平稳定」；「勇担民族大义，共创民族复兴伟业」。

在讲话中，宋涛表示，中国大陆将继续颁布促进两岸经济交流合作的政策措施，并称让包含台湾民众在内的全体中国人过上更好的日子，是中国大陆发展两岸关系的出发点和落脚点。

他同时也批评台独分裂、台独打手帮凶与外部势力，称会「不手软、不姑息」，喊话台湾有关政党、团体与各界民众要「坚定站在历史正确一边」，坚决反对台独分裂与外部势力干涉，维护台海和平稳定。

萧旭岑在致词时表示，国民党主席郑丽文特别重视此次论坛，希望能讨论台湾产业急需出路发展的问题，例如观光旅游、产业交流合作等，两岸能有更多对话与交流合作。以及两岸民众共同关切，攸关两岸深化交流合作的前瞻性议题，包括医疗安养、气候变迁、防灾、AI未来发展、新能源、环保节能减碳等重要面向。

萧旭岑强调，虽然两岸在不同的体制下发展，但两岸人民同属中华民族，都是炎黄子孙，应该互助合作，致力振兴中华。

萧旭岑说，「我们应该要两岸合作，赚世界的钱，不要两岸对立，让其他外国渔翁得利，剥削台湾、掏空台湾，让后代子子孙孙无法立足。如果两岸对立甚

至冲突，不符合台湾老百姓利益，不符合两岸人民共同利益，更不符合中华民族整体利益。」