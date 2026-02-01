首位「陆配」担任台湾立委 内政部：李贞秀应放弃大陆籍
更新时间：21:15 2026-02-01 HKT
发布时间：21:12 2026-02-01 HKT
发布时间：21:12 2026-02-01 HKT
台湾官方今天公告，「陆配」（大陆配偶）李贞秀递补当选民众党不分区立委，将于周二在立法院举行宣誓就职典礼。李贞秀若顺利就职，将成为台湾首位拥有大陆国籍的立法委员。台湾内政部重申，李贞秀应在就任之前办理丧失大陆国籍，否则应由立法院解职。
民众党确定贯彻两年条款，原有6名立委黄珊珊、黄国昌、麦玉珍、林国成、林忆君及张启楷于星期六（1月31日）卸任。新递补的6人包括李贞秀。
相关新闻：陆配关关因「促统」言论遭驱逐 曾言：迟早红旗插满台湾
李贞秀1973年出生于湖南省，1993年因婚姻来台湾定居。内政部负责人近来连续提出国籍问题，意图限制其参政，在台湾社会引发争议。
台湾律师练鸿庆表示，根据台湾地区相关规定，大陆地区并非「外国」，陆配也无所谓「双重国籍」可言。
最Hit
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
2026-01-30 14:26 HKT