Toyz刘伟健贩毒入狱近2年 与女友筿崎泫登记结婚免遣返香港

曾夺网游《英雄联盟》（LoL）世界冠军的香港电竞好手刘伟健（Toyz），2021年涉在台湾贩卖大麻烟弹，被判囚4年2个月。有台湾传媒报道，现年33岁，至今已服刑1年9个月的刘伟健已与艺人女友筿崎泫在狱中登记结婚，正式成为「台湾女婿」。

报道指出Toyz已申请假释，最快或于今年11月就能出狱。当刑满或假释后，他能依亲取得居留资格，免遭驱逐出境遣返香港。

2021年9月28日，台中地检署于Toyz新北市住处查获近200支大麻烟弹，Toyz因涉嫌贩卖二级毒品而被警方带回侦讯后移送台中地检署。



台中地检署指出，Toyz自2020年12月以新台币60万（约港币15万）价格购买大麻烟弹500颗后，指使另一名被告赖姓男子寻找合作贩毒下线，并于2021年2月至7月透过其他被告贩售给购毒者。警方接报佯装购毒者和其接触破案。



Toyz曾是一名网路游戏实况博主兼YouTuber，曾经为《英雄联盟》电子竞技职业选手，并获得《英雄联盟》2012赛季世界大赛冠军。过往曾效力于Cross Gaming、台北暗杀星（Taipei Assassins）、香港态度（Hong Kong Attitude）、Raise Gaming，曾为英皇娱乐子公司「英皇电竞」电竞总监，2022年移居台湾创办蚂蚁娱乐。