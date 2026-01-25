Alex Honnold︱成功徒手攀爬台北101 Netflix贴壮丽自拍照︱多图
更新时间：17:34 2026-01-25 HKT
发布时间：17:34 2026-01-25 HKT
发布时间：17:34 2026-01-25 HKT
美国传奇攀岩专家霍诺德（Alex Honnold）今日（25日）花用了1小时31分40秒，成徒手攀爬508米的台北地标101大楼，除创举引起网络热话，霍诺德在楼顶的一张自拍照亦遭疯传。
相关新闻：台北101｜Alex Honnold用91分钟登顶 创零防护攀摩天楼纪录
Netflix官方IG帐号上传霍诺德的自拍画面。照片中，霍诺德登上位于509.2米高的塔尖，面带微笑举起手机自拍，身后看见层层山峦，脚下更是密集排列的城市屋顶。
相片被网民封为「史上最狂自拍」的照片，完整呈现台北城市景观，也让不少国际粉丝首次看见台湾的壮阔样貌。
相关新闻：徒手攀登101｜Alex Honnold遇雨推迟挑战 「法国蜘蛛人」22年前同一处境被迫绑安全绳
由于照片由拥有高达4049万粉丝的Netflix官方帐号发布，短时间内迅速在交交平台广传。
最Hit
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
2026-01-24 10:00 HKT
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
2026-01-23 18:55 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT