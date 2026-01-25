Alex Honnold︱成功徒手攀爬台北101 Netflix贴壮丽自拍照︱多图

美国传奇攀岩专家霍诺德（Alex Honnold）今日（25日）花用了1小时31分40秒，成徒手攀爬508米的台北地标101大楼，除创举引起网络热话，霍诺德在楼顶的一张自拍照亦遭疯传。

相关新闻：台北101｜Alex Honnold用91分钟登顶 创零防护攀摩天楼纪录

Netflix官方IG帐号上传霍诺德的自拍画面。照片中，霍诺德登上位于509.2米高的塔尖，面带微笑举起手机自拍，身后看见层层山峦，脚下更是密集排列的城市屋顶。

相片被网民封为「史上最狂自拍」的照片，完整呈现台北城市景观，也让不少国际粉丝首次看见台湾的壮阔样貌。

相关新闻：徒手攀登101｜Alex Honnold遇雨推迟挑战 「法国蜘蛛人」22年前同一处境被迫绑安全绳

由于照片由拥有高达4049万粉丝的Netflix官方帐号发布，短时间内迅速在交交平台广传。