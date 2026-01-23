三立电视采访车变「砲弹」 直撞台北彰化银行酿10伤︱有片
发布时间：18:11 2026-01-23 HKT
台湾三立电视台一辆采访车，今天下午行经台北市中山区时，失控直直撞入彰化银行吉林分行，事故最少造成3人重伤、1人中伤、6人轻伤。
ETTODAY报道，警方初步了解，肇事三立新闻台采访车失控冲入进彰化银行内，撞毁ATM机。据悉，采访车当时犹如「砲弹」般撞入，当时有一人正在ATM提款，而不少人在骑楼，因此才酿多人受伤。伤者包括路人和银行客户，没有彰化银行的员工受伤。
据了解，三立采访车司机没有受困，经检测酒测值为0。其初步向警方供称机械故障、车辆从一江街要左转南京东路时「车辆转速突然升高」。台北市警察局长林炎田也赶赴现场了解状况。
三立电视台事后发表声明，对事故造成民众受伤及彰化银行分行设施受损，电视台深表歉意，并将负起应尽责任。
三立电视表示，目前首要工作是确保伤者获得妥善救治。本台已立即派员前往医院慰问关怀，并将全力协助伤者及家属所需之医疗照护与后续处理。
关于事故发生原因，本台将全力配合警方调查，厘清相关事实。同时，内部已即刻成立专案小组，全面检视采访勤务与用车管理流程，并同步盘点车辆安全维护及驾驶出勤管理机制，强化风险控管，确保采访作业安全。
