解放军无人机进南海东沙岛领空 南部战区：完全正当合法

台湾军方17日称，1架解放军监侦无人机于17日清晨进入东沙岛领空，台军方发出广播警告后，无人机离去。解放军南部战区17日下午作出回应，强调南部战区组织无人机位中国东沙岛附近空域进行正常飞行训练，完全正当合法。

东沙岛是南海东沙群岛的主岛，面积1.8平方公里，是南海数百个岛礁中最大的岛屿之一，目前由台湾实际控制，有台湾海巡署及海军官兵长期驻守。

台湾军方表示，17日凌晨5点44分侦获1架解放军监侦无人机，进入台湾西南空域活动，并于凌晨5时41分接近东沙；台军随即通报东沙守军，加强对空监视警戒。 无人机于凌晨5时44分，进入东沙岛领空，高度位于守军防空武器射程外，经台方以广播警告后，无人机于凌晨5时48分离去。台军表示，解放军此举是「高度挑衅、不负责任」，严重破坏区域和平稳定。