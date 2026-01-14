涉性侵女儿348次 台狼警开庭前夕陈尸家中

台北市警察局捷运警察队一名53岁郑姓主管涉嫌长期性侵亲生女儿，被检方依数百次犯罪事实起诉，士林地方法院原定将于14日开庭审理此案，而该名主管11日被发现在其住所身亡，详细死因待进一步调查。

综合中时新闻网、东森新闻云等台媒报道，涉事主管的女儿报案指控父亲自其年幼时起长期对其实施性侵害，士林地检署随后展开侦查，经调查认定该名主管自2010年至2017年对女儿实施性侵348次。检方认为，涉事主管严重违反人伦，对被害人的身心发展造成难以磨灭的创伤，因此依法提起公诉，并向法院请求对其处以重刑。

台北市警局一名小队长被控性侵，原本14日第一次开庭审理，11日被发现陈尸家中。中时资料照

报道提到，涉事男子当时代理台北市警察局捷运警察队某分队的分队长，案发后被停职。本月11日晚间，涉事主管被发现在其租住的房屋内身亡，经辖区警方初步勘查，现场无打斗痕迹，排除他杀嫌疑，研判为轻生。现场未留遗书，检警12日验尸后将遗体发还家属。