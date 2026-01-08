Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尿道塞水蛭︱23岁壮男为「奇特效果」做怪事 误信网上资讯最终痛到面容扭曲

两岸热话
更新时间：07:30 2026-01-08 HKT
发布时间：07:30 2026-01-08 HKT

网上充斥假资讯，盲目信纳随时惹祸上身，甚至有损身体。内地《大河报》报道，河南郑州早前有一名年轻男子到该医急症室，事后医生发现男子尿道竟有一条水蛭，让他不忍剧痛而救诊。

据报道，当时男子脸色苍白、满头冷汗抵达医院急症室，他佝偻著身体，双手紧捂下腹，面上因剧痛和恐惧而扭曲。医生即时替他进行超声波检查，结果发现男子膀胱内有正在蠕动的条状异物，周围还有出血现象。

超声波检查下，水蛭被发现在病人膀胱内寄居。《大河报》
医生取出水蛭。《大河报》
泌尿外科副主任医生透过内窥镜检查，赫然发现膀胱内有一条长约5至6厘米的水蛭，吸吸付在膀胱黏上，更出现严重充血水肿，因而让男子剧痛和无法小便。

医生见状，即时经尿道，从膀胱取出这条已经吸饱血、体态臃肿的水蛭。手术完成，男子疼痛瞬间消失。

事后经了解，病人小郑（化名）年仅23岁，不久前在网上看到一些「偏方」传言，出于好奇和猎奇心理，从网上买来活水蛭，再塞入自己的尿道，水蛭顺著尿道向内爬行，在膀胱寄居。小郑还以为有某种「奇特」的效果，最终换来的只有剧痛和后悔。

手术或至不可逆二次伤害

内地泌尿外科医生单中杰说，有人因好奇心驱使，将温度计、电线、钢珠，甚至活体生物放入尿道。由于尿道和膀胱黏膜非常娇嫩，异物进入极易导致划伤、穿孔、感染、出血，像水蛭这类活体生物，还会吸血、释放毒素，引发严重炎症、贫血甚至败血症，危及生命。

单中杰补充，膀胱镜取出虽是常用方法，但手术本身有风险，且对尿道和膀胱可能造成不可逆的二次损伤，或留出现慢性疼痛、排尿功能障碍、反复感染等问题。
 

