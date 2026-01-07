国台办：刘世芳、郑英耀列「台独」顽固分子　陈舒怡列打手帮凶

国务院台办周三（7日）举行例行新闻发布会。发言人陈斌华宣布，将台湾内政部长刘世芳、教育部长郑英耀列为「台独」顽固分子，依法实施惩戒，将「绿色司法打手」，台湾检察署检察官陈舒怡列为「台独」打手帮凶，依法终身追责。



陈斌华表示，刘世芳、郑英耀台独恶行累累，许多民众向国台办举报，要求对刘、郑2人进行惩处，列入「台独」顽固份子清单，并禁止刘、郑及其家属进入大陆及香港、澳门，限制刘、郑的关联机构与大陆有关组织、个人进行合作，绝不允许其关联企业和金主在大陆谋利，并将采取其它一切必要的惩治措施，依法终身追责。

陈斌华表示，刘世芳赤裸裸宣扬「台独」分裂谬论，大肆打压支持、参与两岸交流合作的台湾人士，迫害在台大陆配偶；郑英耀鼓吹谋独挑衅言论，组织编纂台独教材，阻挠两岸教育交流合作。

陈斌华随后宣布第二项决定，将陈舒怡列为「台独」打手帮凶，依法终身追责。他指出陈舒怡罗织罪名，迫害支持、参与两岸交流合作的台湾人士，制造绿色恐怖，并继续征集陈舒怡的违法线索和证据。

陈斌华进一步说明，目前公布的「台独」顽固份子有14人，台独打手帮凶12人，强调凡是以身试法的「台独」份子，无论身在何处都将采取一切必要措施，依法惩治、终身追责。