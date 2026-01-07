Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国台办：刘世芳、郑英耀列「台独」顽固分子　陈舒怡列打手帮凶

两岸热话
更新时间：10:40 2026-01-07 HKT
发布时间：10:40 2026-01-07 HKT

国务院台办周三（7日）举行例行新闻发布会。发言人陈斌华宣布，将台湾内政部长刘世芳、教育部长郑英耀列为「台独」顽固分子，依法实施惩戒，将「绿色司法打手」，台湾检察署检察官陈舒怡列为「台独」打手帮凶，依法终身追责。

陈斌华表示，刘世芳、郑英耀台独恶行累累，许多民众向国台办举报，要求对刘、郑2人进行惩处，列入「台独」顽固份子清单，并禁止刘、郑及其家属进入大陆及香港、澳门，限制刘、郑的关联机构与大陆有关组织、个人进行合作，绝不允许其关联企业和金主在大陆谋利，并将采取其它一切必要的惩治措施，依法终身追责。

陈斌华表示，刘世芳赤裸裸宣扬「台独」分裂谬论，大肆打压支持、参与两岸交流合作的台湾人士，迫害在台大陆配偶；郑英耀鼓吹谋独挑衅言论，组织编纂台独教材，阻挠两岸教育交流合作。

陈斌华随后宣布第二项决定，将陈舒怡列为「台独」打手帮凶，依法终身追责。他指出陈舒怡罗织罪名，迫害支持、参与两岸交流合作的台湾人士，制造绿色恐怖，并继续征集陈舒怡的违法线索和证据。

陈斌华进一步说明，目前公布的「台独」顽固份子有14人，台独打手帮凶12人，强调凡是以身试法的「台独」份子，无论身在何处都将采取一切必要措施，依法惩治、终身追责。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
14小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
时事热话
53分钟前
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
即时国际
3小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
2026-01-06 11:47 HKT
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
时事热话
2026-01-06 11:19 HKT
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染。网图
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染（附批次资料）
社会
14小时前
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
影视圈
23小时前
佘诗曼疑似走光全网暴动 遭近距离拍摄「离奇凸起阴影」惹质疑：天气太冻喇钉姐
佘诗曼疑似走光全网暴动  遭近距离拍摄「离奇凸起阴影」惹质疑：天气太冻喇钉姐
影视圈
3小时前
独家｜「鬼油站」高调卖广告半价有礼送 《星岛》放蛇直击加油装置简陋防火零设防
突发
4小时前
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
影视圈
2小时前