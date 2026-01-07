台湾F-16战机花莲坠海细节曝光 飞行员失联前曾三次呼叫「跳伞」

台湾花莲空军基地一架编号6700的F-16V单座战机，6日晚间在花莲外海执行例行夜间训练任务时不幸失事坠落，台空军（7日）上午10时，在花莲空军第五战术混合联队「飞虎厅」召开「0106专案报告」临时记者会说明。

是否跳伞仍未厘清

台空军司令部江义诚少将指出，辛柏毅6日执行夜间训练时担任右编僚机，于晚上6时17分自花莲空军基地起飞。依通联纪录、操作资料及雷达轨迹研判，至晚上7时27分30秒，辛柏毅曾透过无线电回报「空中失散」，当时高度约为7600呎；随后高度持续下降，在约4000呎时2号机再度通报「我现在高度一直下掉」，并于2600呎高度时连续三次呼叫「预计跳伞、跳伞、跳伞」，雷达讯号最终在1700呎时消失。

目前可确认的是，飞行员确实有进行跳伞呼叫，但是否已实际执行，还没有得到信标机的求救讯号，仍有待后续调查厘清。依事发当日气象资料判断，天候条件符合训练派遣标准，事故战机在机身与发动机方面，均依规定完成定期检查，并未发现异常纪录。

搜救进度方面，当局已动员空中兵力13批、13架次，海上则派遣舰艇11舰次，并结合119名人力同步展开搜索。同时已下令停止「天安二号」相关演训任务，全面配合搜救行动，并对同型机实施加强检查，以确保飞行安全。

F-16构改主要是台湾空军代号「凤展专案」将现有F-16A/B战机升级为F-16V（Block 20），核心是换装先进的AN/APG-83 AESA雷达，并强化航电与装备，大幅提升侦测、锁定与攻击能力。