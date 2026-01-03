Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

围台军演｜美呼吁保持克制 国防部：坚决挫败外来干涉

两岸热话
更新时间：08:25 2026-01-03 HKT
发布时间：08:25 2026-01-03 HKT

解放军东部战区12月29日起在台湾举行围岛实弹演习，至12月31日宣告结束，继日本、澳洲、菲律宾之后，美国国务院周四（1月1日）呼吁中国大陆保持克制，停止对台军事施压，并与台湾展开有意义的对话。对此，中国国防部昨日强调，绝不允许任何人任何势力打着和平的幌子，干涉中国内部事务，祸乱台海。

相关新闻：围台军演︱欧盟日澳表达关切 中国外交部斥「说三道四」「十分虚伪」

相关新闻：围台军演︱解放军台岛南部海域实弹射击 特朗普：不认为习近平会动武

解放军周一（12月29日）无预警宣布大规模围台军演「正义使命—2025」，并于隔天（30日）在台湾本岛周边进行实弹射击，发射的共27枚火箭弹落点迫近台湾24海里线，是史上距离台湾最近的一次实弹射击。

解放军东部战区新闻发言人李熹称，战区部队时刻保持高度戒备，持续加强练兵备战，坚决挫败「台独」分裂和外部干涉图谋，坚决捍卫国家主权和领土完整。

上述军演陆续引起包括日本、澳洲、英国和欧盟等国家和地区表示关切。在中国大陆宣布军演结束隔天，美国国务院副发言人皮戈特（Tommy Pigott）在国务院官网发布简短声明，批评中国大陆的对台和区域其他国家的军事行动和言论不必要地升高紧张情势。美国敦促北京保持克制，停止对台军事施压，并与台湾展开有意义的对话。

皮戈特并表示，美国支持台海的和平与稳定，反对任何一方单方面改变现况，包括通过武力或胁迫的方式。

中方回应

中国国防部发言人张晓刚昨日就有关国家「炒作」演习作出回应，强调台湾问题纯属中国内政，不容任何外界干涉，敦促有关国家停止对「台独」势力纵容支持。解放军将持续加强练兵备战，坚决挫败一切外来干涉图谋，捍卫国家主权、统一、领土完整。

美国总统特朗普早前也曾回应大陆围台军演，称中国国家主席习近平没有告诉他任何事，又说不担心大陆会对台动武。

