围台军演︱恒春半岛架设地对空飞弹 台中街头现坦克

两岸热话
更新时间：22:29 2025-12-29 HKT
发布时间：22:29 2025-12-29 HKT

解放军东部战区今（29）日宣布，在台湾周边实施「正义使命-2025」军事演习，另还将于明天（30日）在台湾周边5个公布的海域和空域范围进行实弹射击。为了对应解放军演习，台湾的军队在恒春半岛猫鼻头架设地对空飞弹。

相关新闻：围台军演︱解放军无人机罕见飞过台北101 微博「示威」发帖：你就在我的舷窗下︱有片

台湾中时报道，过去只要有大陆军演，都会有大量飞弹部队进驻恒春半岛风景区或驻防区。当地居民表示，常见的是在鹅銮鼻地区和猫鼻头地区，架设地对空飞弹，并将发射架升起，随时保持警戒。

相关新闻：围台军演︱东部战区发布AI片 首现机械人攻城︱有片

此外，台中大雅区今天白天街头亦出现大量坦克，引起民众拍照。台湾的陆军十军团表示，这是「因应中共针对性实弹演习」开设应变中心，执行立即备战操演。

