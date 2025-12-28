台北上海双城论坛︱蒋万安与龚正会面 「只要愿意沟通，和平稳定就有可能」

台北市长蒋万安星期天（12月28日）飞往上海出席双城论坛的主论坛。上海市长龚正论坛前会见蒋万安，称蒋万安是上海人民老朋友，指他对推进上海和台北两座城市的务实合作做出积极努力和贡献。

二人会面时交换纪念品，龚正致送上印有上海市花「白玉兰」的彩瓷瓶，蒋万安则赠刻有台北各大地标的锡盘，中间更刻有「双城好、两岸好」字样。蒋万安在会面时表示，双城论坛像是一颗定心丸，告诉两岸的民众，也告诉海内外的朋友：只要愿意沟通，和平稳定就有可能。

蒋表示，这次到上海的感觉就是「快」。从台北起飞到降落，航程时间跟搭高铁去高雄看朋友差不多。「这让我很有感触：其实只要有心、愿意交流，双城的距离可以很近，两岸的距离也一定不远。」蒋万安说，大家常说念念不忘，必有回响。今年的双城论坛虽然稍微晚了一点，但就像老朋友见面，只要心意在，晚一点也是「水到渠成」。

龚正：蒋万安是上海人老朋友

龚正同场表示：「蒋万安市长也是上海人民的老朋友了，前年亲自率团到上海来参加双城论坛，为推进我们两市的务实合作做出了积极努力。」



双城论坛本周在上海登场，由于台北早前发生无差别袭击事件，蒋万安缩短个人行程，仅出席星期天上午举行的主论坛，并在当天返回台北。

